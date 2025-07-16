Премьер Армении: Освободим церковь, как освободили страну от Сержа Саргсяна

Власти Армении освободят Армянскую апостольскую церковь (ААЦ) так же, как освободили страну от Сержа Саргсяна.

Власти Армении освободят Армянскую апостольскую церковь (ААЦ) так же, как освободили страну от Сержа Саргсяна.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом премьер-министр Никол Пашинян заявил на пресс-конференции.

Он отверг обвинения в организации кампании против католикоса всех армян и отметил, что не может начать кампанию против церкви.

"Армянская апостольская церковь свята для меня и моей семьи. Поэтому мы не можем никак с ней бороться. То, что мы делаем, мы делаем ради самой церкви. Если бы ААЦ не была для нас священна, мы бы просто остались равнодушными к разрушительному процессу, который наблюдается сегодня. Более того, нынешние действия церкви, к сожалению, вредят самой церкви", - подчеркнул премьер-министр Армении.