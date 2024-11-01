В Турции не прогнозируют проблем с поставками газа в Европу зимой

Проблем с поставками этой зимой газа в Европу из Турции в связи с отказом Украины продлевать соглашение о транзите российского газа не будет.

Проблем с поставками этой зимой газа в Европу из Турции в связи с отказом Украины продлевать соглашение о транзите российского газа не будет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар.

"Предстоящая зима может быть интересной с точки зрения природного газа. Истекает срок транзита газа через территорию Украины [в конце декабря - начале января] и, похоже, соглашение не будет продлено. Если цены на газ в Европе вырастут, у нас не будет проблем с обеспечением поставок", - сказал министр газете Milliyet.