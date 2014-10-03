SOCAR пробурила новую скважину в море

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) завершила бурение новой скважины на морском месторождении "Нефт Дашлары".

Как передает Report со ссылкой на сообщении компании, скважины №2149 пробурена с платформы №2150. В настоящее время суточный дебит скважины составляет 15 тонн нефти.

Отметим, что месторождение "Нефт Дашлары" разрабатывается с 1949 года. Геологические запасы месторождения оцениваются в 365 млн. тонн, из которых более 182 млн. тонн составляют извлекаемые.