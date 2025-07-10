В Азербайджане обнародовано число учителей с зарплатой 2 тыс. манатов и выше

11:18

В настоящее время 1% учителей в Азербайджане преподают 34 часа в неделю и получают зарплату 2 000 манатов и выше.

Как сообщает Report, министр науки и образования Эмин Амруллаев, выступая на мероприятии на тему "Сертификация 2025: Профессиональный учитель – качественное образование", заявил, что такие цифры приводятся в обнародованной статистике о среднемесячной заработной плате учителей в Азербайджане за 2025–2026 учебный год,

.По его словам, данная категория включает 1 399 учителей.

"11% учителей преподают 31 час в неделю и получают зарплату от 1 500 до 2 000 манатов (12 803 учителя), 33% - преподают 25 часов в неделю и получают зарплату от 1 000 до 1 500 манатов (39 296 учителей), 41% - преподают 17 часов в неделю и получают зарплату от 500 до 1 000 манатов (49 757 учителя), 14% - преподают всего 8 часов в неделю и получают зарплату до 500 манатов (17 492 учителя)", - отметил министр.

Амруллаев добавил, что существующий подход направлен на рационализацию в школах, обеспечение работы учителей с высокой зарплатой путем предоставления им большей учебной нагрузки.