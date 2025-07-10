Россия предупредила власти Армении о риске санкций через посла в Москве

Послу Армении в России Гургену Арсеняну, который был вызван в МИД РФ 7 июля, поручили донести до армянских властей о возможном применении экономических санкций в отношении Армении.

Послу Армении в России Гургену Арсеняну, который был вызван в МИД РФ 7 июля, поручили донести до армянских властей о возможном применении экономических санкций в отношении Армении.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой диписточники.

К таким мерам РФ пригрозила прибегнуть в случае выполнения Арменией требования Запада о блокировке российских гостелеканалов в общественном мультиплексе страны.

Отмечается, что беседа замминистра иностранных дел РФ Михаила Галузина с Арсеняном была не из приятных.

"Послу прямо заявили, что знают, что задумали власти Армении и как они нагнетают антироссийские настроения", - сообщили диписточники.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил о необходимости серьезно рассмотреть вопрос прекращения вещания российских телеканалов в стране. Он назвал российских ведущих "дегенератами", которые нагнетают атмосферу, негативно воздействуя на армяно-российские отношения.