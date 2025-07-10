Эмин Амруллаев: Вопрос закрытия русских отделений в школах пока не стоит на повестке

Вопрос закрытия русских отделений в азербайджанских школах в настоящее время не стоит на повестке.

Вопрос закрытия русских отделений в азербайджанских школах в настоящее время не стоит на повестке.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, выступая на мероприятии "Сертификация 2025: профессиональный учитель -качественное образование".

Министр признал, что сегодня в школах страны наблюдается дефицит учителей по предмету русский язык.

"Независимо от того, в каком отделении учится ученик, приоритетом остается хорошее знание родного языка. Так как ученик учится за счет государственного бюджета, мы вправе требовать от него знания азербайджанского языка. Кроме того, при приеме учителей на работу кандидаты по русскому отделению набирают максимум 50-60 баллов, тогда как по азербайджанскому - более 80. Однако мы вынуждены брать на работу учителей с такими показателями из-за нехватки кадров", - подчеркнул он.