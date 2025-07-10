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Золото подорожало в ожидании статистики по безработице в США

Золото подорожало в ожидании статистики по безработице в США Стоимость золота повысилась перед выходом еженедельной статистики по числу первичных заявок на пособие по безработице в США.
Финансы
10 июля 2025 г. 11:35
Золото подорожало в ожидании статистики по безработице в США

Стоимость золота повысилась перед выходом еженедельной статистики по числу первичных заявок на пособие по безработице в США.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на $12,5 относительно предыдущего закрытия, или на 0,38%, до $3 333,5 за тройскую унцию.

Сентябрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,4% - до $36,778 за унцию.

Позднее в четверг Министерство труда США обнародует статистику по количеству первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 5 июля. Аналитики полагают, что показатель вырастет на 2 тыс. и составит 235 тыс.

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