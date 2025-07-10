Делегация MTP ознакомилась с работой Спецпредставительства президента в Шуше

Участники Международного клуба путешественников MTP (Most Traveled People) в рамках визита в Карабах и Восточный Зангезур побывали в административном здании в г.Шуша, где расположено Специальное представительство Президента Азербайджана.

Участники Международного клуба путешественников MTP (Most Traveled People) в рамках визита в Карабах и Восточный Зангезур побывали в административном здании в г.Шуша, где расположено Специальное представительство Президента Азербайджана.

Как передает корреспондент Report, в ходе визита членам делегации была представлена подробная информация об этапах восстановления города.

Путешественники также ознакомились с бюстами выдающихся личностей Азербайджана — поэтессы Хуршудбану Натаван, композитора Узеира Гаджибейли и певца Бюльбюля.

ФОТО: Мухаммед Агаев