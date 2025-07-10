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Делегация MTP ознакомилась с работой Спецпредставительства президента в Шуше

Делегация MTP ознакомилась с работой Спецпредставительства президента в Шуше Участники Международного клуба путешественников MTP (Most Traveled People) в рамках визита в Карабах и Восточный Зангезур побывали в административном здании в г.Шуша, где расположено Специальное представительство Президента Азербайджана.
Карабах
10 июля 2025 г. 11:45
Делегация MTP ознакомилась с работой Спецпредставительства президента в Шуше

Участники Международного клуба путешественников MTP (Most Traveled People) в рамках визита в Карабах и Восточный Зангезур побывали в административном здании в г.Шуша, где расположено Специальное представительство Президента Азербайджана.

Как передает корреспондент Report, в ходе визита членам делегации была представлена подробная информация об этапах восстановления города.

Путешественники также ознакомились с бюстами выдающихся личностей Азербайджана — поэтессы Хуршудбану Натаван, композитора Узеира Гаджибейли и певца Бюльбюля.

ФОТО: Мухаммед Агаев

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Версия на азербайджанском языке ФотоƏcnəbi səyyahlar Şuşada Prezidentin Xüsusi Nümayəndəliyinin işi ilə tanış olublar

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