Делегация MTP ознакомилась с работой Спецпредставительства президента в Шуше

Участники Международного клуба путешественников MTP (Most Traveled People) в рамках визита в Карабах и Восточный Зангезур побывали в административном здании в г.Шуша, где расположено Специальное представительство Президента Азербайджана.
Как передает корреспондент Report, в ходе визита членам делегации была представлена подробная информация об этапах восстановления города.
Путешественники также ознакомились с бюстами выдающихся личностей Азербайджана — поэтессы Хуршудбану Натаван, композитора Узеира Гаджибейли и певца Бюльбюля.
ФОТО: Мухаммед Агаев