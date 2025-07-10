Чарльз Вили: Встреча лидеров Азербайджана и Армении вселяет надежду на прочный мир в регионе

Встреча Президента Азербайджана с премьер-министром Армении Николом Пашиняном вселяет надежду на мир в регионе

Встреча президента Азербайджана с премьер-министром Армении Николом Пашиняном вселяет надежду на мир в регионе

Как передает корреспондент Report, об этом журналистам заявил основатель международного клуба путешественников MTP (Most Traveled People), американский путешественник Чарльз Вили в городе Шуша.

Он особо отметил важность проходящей сегодня в Абу-Даби встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева с армянским руководством.

"Это дает большую надежду на установление прочного мира и дальнейший экономический успех региона", - подчеркнул Вили.

Он также поделился своими впечатлениями от посещения Карабаха:

"Уже четыре года я приезжаю в этот регион после его освобождения. За это время я стал свидетелем масштабного восстановления Карабаха и Восточного Зангезура. Это фантастика - Азербайджан смог построить аэропорты, множество новых дорог, инженерные сети, железные дороги", - сказал он.

По его словам, еще четыре года назад стены и крепость в Шуше находились в разрушенном состоянии.

"Сейчас же все выглядит идеально", - сказал Вили.