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Чарльз Вили: Встреча лидеров Азербайджана и Армении вселяет надежду на прочный мир в регионе

Чарльз Вили: Встреча лидеров Азербайджана и Армении вселяет надежду на прочный мир в регионе Встреча Президента Азербайджана с премьер-министром Армении Николом Пашиняном вселяет надежду на мир в регионе
Карабах
10 июля 2025 г. 11:28
Чарльз Вили: Встреча лидеров Азербайджана и Армении вселяет надежду на прочный мир в регионе

Встреча президента Азербайджана с премьер-министром Армении Николом Пашиняном вселяет надежду на мир в регионе

Как передает корреспондент Report, об этом журналистам заявил основатель международного клуба путешественников MTP (Most Traveled People), американский путешественник Чарльз Вили в городе Шуша.

Он особо отметил важность проходящей сегодня в Абу-Даби встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева с армянским руководством.

"Это дает большую надежду на установление прочного мира и дальнейший экономический успех региона", - подчеркнул Вили.

Он также поделился своими впечатлениями от посещения Карабаха:

"Уже четыре года я приезжаю в этот регион после его освобождения. За это время я стал свидетелем масштабного восстановления Карабаха и Восточного Зангезура. Это фантастика - Азербайджан смог построить аэропорты, множество новых дорог, инженерные сети, железные дороги", - сказал он.

По его словам, еще четыре года назад стены и крепость в Шуше находились в разрушенном состоянии.

"Сейчас же все выглядит идеально", - сказал Вили.

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Версия на азербайджанском языке Çarlz Vili: Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin görüşü regionda davamlı sülh üçün ümid verir

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