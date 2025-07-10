В Майкопе более 30 человек отравились продукцией частно-розничной сети

Более 30 человек пострадали от острой кишечной инфекции в Майкопе, практически все госпитализированы.

Более 30 человек пострадали от острой кишечной инфекции в Майкопе, практически все госпитализированы.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в Управлении Роспотребнадзора по Республике Адыгея.

Прокуратура Майкопа проводит проверку по факту отравления жителей города продукцией частно-розничной сети.

"Пострадало более 30 человек, большинство - 90% - госпитализированы. Причина - острая кишечная инфекция", - сказали в Управлении Роспотребнадзора.

Прокуратура Майкопа проводит проверку по факту отравления жителей города продукцией частно-розничной сети, среди госпитализированных есть дети, сообщила пресс-служба надзорного ведомства республики. "По данным Минздрава республики, с 5 июля по сегодняшний день госпитализированы граждане с симптомами острой кишечной инфекции, среди них есть дети. Предварительно установлено, что пострадавшие покупали продукцию в одной частно-розничной сети", - говорится в сообщении.

Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, по итогам проверки будет рассмотрен вопрос о внесении актов прокурорского реагирования.