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Названы регионы с лучшими результатами на сертификационном экзамене по математике

Названы регионы с лучшими результатами на сертификационном экзамене по математике Лучшие результаты на сертификационном экзамене для учителей математики в этом году показали преподаватели из Сиязани, Сумгайыта, Хачмаза, Мингячевира и Исмаиллы.
Наука и образование
10 июля 2025 г. 11:28
Названы регионы с лучшими результатами на сертификационном экзамене по математике

Лучшие результаты на сертификационном экзамене для учителей математики в этом году показали преподаватели из Сиязани, Сумгайыта, Хачмаза, Мингячевира и Исмаиллы.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на мероприятии "Сертификация 2025: профессиональный учитель - качественное образование".

По словам министра, в ряде районов наблюдаются слабые показатели.

"В некоторых школах только один из пяти учителей сможет продолжить преподавание математики в следующем учебном году", - подчеркнул Амруллаев.

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Версия на азербайджанском языке Builki sertifikasiya imtahanında riyaziyyat müəllimləri ən yüksək nəticə göstərən rayonlar məlum olub

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