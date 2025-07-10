Названы регионы с лучшими результатами на сертификационном экзамене по математике

Лучшие результаты на сертификационном экзамене для учителей математики в этом году показали преподаватели из Сиязани, Сумгайыта, Хачмаза, Мингячевира и Исмаиллы.

Лучшие результаты на сертификационном экзамене для учителей математики в этом году показали преподаватели из Сиязани, Сумгайыта, Хачмаза, Мингячевира и Исмаиллы.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на мероприятии "Сертификация 2025: профессиональный учитель - качественное образование".

По словам министра, в ряде районов наблюдаются слабые показатели.

"В некоторых школах только один из пяти учителей сможет продолжить преподавание математики в следующем учебном году", - подчеркнул Амруллаев.