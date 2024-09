Заместитель министра экономики Азербайджана Анар Ахундов обсудил вопросы энергетического сотрудничества со своим коллегой из Словакии Камилем Шашко.

Как передает Report, об этом говорится в публикации на официальной странице посольства Словакии в Азербайджане в социальной сети "Х" по итогам визита Шашко в Азербайджан.

"Мы довольны результатами двусторонних консультаций между заместителями министров [Шашко и Ахундова]", - говорится в сообщении посольства.

По информации дипмиссии, обсуждения касались вопросов энергетики, регионального развития, туризма и транспорта