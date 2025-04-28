Президенты Азербайджана и Ирана выступили с совместными заявлениями для прессы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Ирана Масуд Пезешкиан 28 апреля выступают с совместными заявлениями для прессы.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан выступили с заявлениями для прессы.

Как сообщает Report, сначала с заявлением выступил президент Азербайджана.

Заявление президента Ильхама Алиева

- Уважаемый господин президент.

Уважаемые гости, дамы и господа.

Господин президент, еще раз искренне приветствую Вас в Азербайджане, добро пожаловать в Азербайджан. Уверен, что Ваш визит внесет ценный вклад в развитие дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Ираном.

Наши народы веками жили в условиях дружбы и братства. На этом прочном фундаменте сегодня развиваются наши межгосударственные отношения. Официальный визит президента Ирана в Азербайджан – это проявление высокого уровня наших отношений.

В ходе наших сегодняшних переговоров и обмена мнениями мы обсудили многие важные вопросы, высказали свои мнения, вновь подтвердили стратегический характер отношений между Азербайджаном и Ираном. Обмен мнениями по всем вопросам прошел в атмосфере искренности. Главный вопрос заключается в том, что обе стороны должны работать и работают над развитием азербайджано-иранских отношений. Визит уважаемого президента в Азербайджан с большой делегацией и подписание сегодня многих важных документов, в том числе документа, подписанного на уровне президентов, еще раз демонстрируют нашу добрую волю, наше стремление стать ближе друг к другу во всех сферах.

Мы традиционно поддерживаем друг друга в рамках международных организаций. Сегодня также был проведен обмен мнениями по этому вопросу и обсуждались рамки будущего совместного сотрудничества. Представители двух стран всегда находятся рядом друг с другом, будь то в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества, ОЭС, Движения неприсоединения, или других организаций.

Сегодня мы осуществляем деятельность на основе широкой повестки. Важную роль здесь играют вопросы региональной безопасности – был проведен обмен мнениями по этому вопросу. В то же время существуют прекрасные условия для многостороннего сотрудничества. Естественно, были даны конкретные указания, связанные с развитием наших торговых отношений. Встреча с участием делегаций также была весьма продуктивной. На первом этапе состоялся обмен мнениями с уважаемым президентом в ходе встречи один на один и в узком составе. То есть у нас одна цель - поднять азербайджано-иранские межгосударственные отношения на высокий уровень. Поэтому, повторяю, даны соответствующие указания, и уверен, что они будут выполнены.

Перед визитом президента осуществлялись очень активные контакты, высокопоставленные лица совершали взаимные визиты как в связи с подготовкой к визиту президента, так и для реализации конкретных проектов. Хочу выразить благодарность всем должностным лицам, которые внесли свой вклад в эти дела. Визит действительно очень хорошо подготовлен, подготовлены очень хорошие документы. Уверен, что принятые решения еще многие годы будут вести наши отношения по восходящий линии.

Сегодня мы, конечно, обсудили проекты трехстороннего сотрудничества. Среди них особое место, естественно, занимает транспортный коридор Север-Юг. Этот проект принесет большую пользу и выгоду всем участвующим в нем странам. Азербайджан реализовал на своей территории все необходимые инфраструктурные проекты для функционирования этого транспортного коридора. В настоящее время мы просто расширяем свои транспортные возможности и инфраструктуру с учетом растущего объема грузов. Будь то морские порты, железные дороги или автомобильный транспорт – мы запустили крупные инвестиционные проекты для приема и транспортировки ожидаемых больших объемов грузов по всем этим направлениям.

Сегодня мы также дали конкретные указания по укреплению традиционных дружественных связей в гуманитарной и культурной сферах. Учитывая, что последние взаимные дни культуры были проведены восемь лет назад, мы приняли совместное решение провести в ближайшем будущем взаимные дни культуры. У наших народов общая история и общая культура. Мы веками жили в едином пространстве, в рамках одного государства. То есть весьма обширны и родственные связи. Сегодня мы, как два независимых государства, играем важную роль в нашем регионе. Обе стороны придерживаются мнения и политики, что региональные вопросы должны решаться странами региона.

Я даже не сомневаюсь, что этот визит сыграет очень важную роль в развитии наших отношений. Мы с нетерпением ждали президента Пезешкиана. Нам очень жаль, что трагедия, произошедшая в Иране несколько дней назад, повлекла за собой человеческие жертвы. Мы еще раз выражаем соболезнования братскому народу Ирана. Да упокоит Аллах души погибших, ниспошлет исцеление раненым. Несмотря на эту трагедию, президент Пезешкиан совершает визит в Азербайджан. Мы это очень высоко ценим, и пусть Аллах защитит наши народы от этих бед, пусть в нашем регионе всегда будут мир, спокойствие, и обе страны будут прилагать усилия в этом направлении. В любом случае в двустороннем формате приоритетными были ситуация в регионе, обеспечение прочного мира, спокойствия, такие принципы, как суверенитет, территориальная целостность стран, невмешательство в их внутренние дела.

Я вновь приветствую президента Пезешкиана и говорю «Добро пожаловать!». Хотел бы выразить благодарность за то, что он принял мое приглашение и посетил Азербайджан. "Добро пожаловать!" всем нашим гостям, которые прибыли вместе с ним. Уверен, что ваш визит будет успешным, и результаты будут отличными. Спасибо.

Х Х Х

Затем с заявлением выступил президент Ирана.

15:05

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Ирана Масуд Пезешкиан 28 апреля выступают с совместными заявлениями для прессы.

Об этом сообщает корреспондент Report.