АЖД награжден за эффективное сотрудничество в создании безопасных условий труда

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) удостоено награды в номинации "За эффективное сотрудничество в создании здоровых и безопасных условий труда", учрежденной Министерством труда и социальной защиты населения по случаю Всемирного дня охраны труда.

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) удостоено награды в номинации "За эффективное сотрудничество в создании здоровых и безопасных условий труда", учрежденной Министерством труда и социальной защиты населения по случаю Всемирного дня охраны труда.

Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, устойчивая деятельность компании, направленная на создание безопасной и здоровой рабочей среды, внедрение передовых подходов и эффективная командная работа обеспечивают железнодорожникам надежные условия труда.

АЖД регулярно проводит тактико-специальные учения с участием сил гражданской обороны и Бакинского регионального центра Министерства по чрезвычайным ситуациям, в которых задействуются поезда для чрезвычайных ситуаций и противопожарной защиты АЖД, подразделения гражданской обороны, а также Служба спасения особого риска, Государственная противопожарная служба и Медицинская служба МЧС.

Эти мероприятия демонстрируют приверженность АЖД высоким стандартам охраны труда. Их главная цель — совершенствование навыков оперативного управления в условиях чрезвычайных ситуаций и эффективной ликвидации их последствий.

Постоянные учения позволяют не только повышать уровень безопасности работников железной дороги, но и подтверждают приверженность компании принципам защиты труда на высоком уровне.