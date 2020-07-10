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Прогноз: Нефть подорожает до 150 долларов 

Прогноз: Нефть подорожает до 150 долларов  Прогноз: Нефть подорожает до 150 долларов 
Энергетика
10 июля 2020 г. 13:01
Прогноз: Нефть подорожает до 150 долларов 

Цены на нефть могут вырасти до 150 долларов США за баррель к 2025 году, считают аналитики.

Как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом пишет The Wall Street Journal.

В будущем возможно снижение инвестиций в нефтедобычу, считает инвестиционный директор Northern Trace Capital Тревор Вудс. По его мнению, из-за такого финансового давления цены могут достичь 150 долларов за баррель к 2025 году.

Кроме того, снижение инвестиций может привести к сокращению объемов добычи, отмечает аналитик JPMorgan Кристиан Малек. В этом случае потребуются значительные вложения для поддержания баланса спроса и предложения на нефтяном рынке, из-за чего также будет расти цена на нефть.

При этом другие аналитики полагают, что после колебаний в начале текущего года спрос на нефть может не восстановиться в течение некоторого времени, из-за чего сохранятся низкие цены.

Колебания на нефтяном рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ договорились о темпах сокращения нефтяной добычи до апреля 2022 года. После этого цены на нефть стали расти.

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Версия на английском языке Forecast: Oil prices will reach $150
Версия на азербайджанском языке Proqnoz: Neftin qiyməti 150 dollara yüksələcək

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