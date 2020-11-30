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Казахстан и ОАЭ против сохранения текущего уровня нефтедобычи в рамках ОПЕК+

Казахстан и ОАЭ против сохранения текущего уровня нефтедобычи в рамках ОПЕК+ Речь идет об отмене увеличения нефтедобычи почти на 2 миллиона баррелей с первого января
Энергетика
30 ноября 2020 г. 14:04
Казахстан и ОАЭ против сохранения текущего уровня нефтедобычи в рамках ОПЕК+

Казахстан и и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) выступили против сохранения нефтедобычи на прежнем уровне в рамках сделки ОПЕК+.

Как передает Report, об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на свои источники сразу же после неформальной министерской встречи.

Среди тех, кто все-таки выступает за сохранение добычи на прежнем сниженном уровне - самые влиятельные и крупные игроки - Россия и Саудовская Аравия.

Речь идет об отмене увеличения нефтедобычи почти на 2 миллиона баррелей с первого января.

Напомним, что страны-участницы сделки ОПЕК+ хотели добывать на нынешнем уровне как минимум еще квартал, а то и полгода. Таким образом Россия и Саудовская Аравия хотят избежать ситуации, когда предложение будет превышать спрос, и цены на нефть вновь обвалятся. Но в противовес влиятельнейшим игрокам, выступили Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты. К какому решению в итоге придут участники ОПЕК+ станет известно после проведения официальных встреч картеля сегодня и завтра.

Отметим, что новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме - на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года.

Предполагается, что с января до конца апреля 2022 года ОПЕК+ будет сокращать добычу нефти на 5,8 миллиона баррелей в сутки.

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