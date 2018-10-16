Верховный комиссар ООН: Необходимо снять неприкосновенность с консульства Саудовской Аравии в Стамбуле

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Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Необходимо немедленно снять дипломатическую неприкосновенность с помещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле для проведения расследования исчезновения саудовского журналиста Джамаля Кашикчи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет.

"Учитывая серьезность ситуации вокруг исчезновения Кашикчи, я считаю, что неприкосновенность помещений и официальных лиц, закрепленная в Венской конвенции о консульских сношениях от 1963 года, должна быть немедленно отменена", - отметила Бачелет.

Она напомнила, что, согласно международному праву, насильственное исчезновение и внесудебное убийство "представляют собой очень серьезные преступления, и иммунитет не должен использоваться для препятствования расследованию случившегося и установлению виновного".

Накануне президент США Дональд Трамп обсудил с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом дело пропавшего журналиста Джамаля Кашикчи и направил с визитом в Эр-Рияд госсекретаря Майкла Помпео.

Отметим, что ранее посол Саудовской Аравии был вызван в МИД Турции по поводу пропажи арабского журналиста Д.Кашикчи. В консульстве СА от саудовского дипломата потребовали выдачи санкций Стамбулу на проведение обыска. Следственные группы Турции и Саудовской Аравии провели осмотр помещений генконсульства королевства, которое посетил журналист.

Ранее стало известно, что момент убийства и допрос пропавшего Джамаля Кашикчи записались на его Apple Watch.