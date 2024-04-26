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В Индии проходит второй этап голосования на парламентских выборах

В Индии проходит второй этап голосования на парламентских выборах Голосование в рамках второго этапа выборов в парламент проходит в Индии, отдать свой голос смогут до 160 млн человек. Избирательные участки начали работу в 07:00 по местному времени.
Другие страны
26 апреля 2024 г. 06:50
В Индии проходит второй этап голосования на парламентских выборах

Голосование в рамках второго этапа выборов в парламент проходит в Индии, отдать свой голос смогут до 160 млн человек. Избирательные участки начали работу в 07:00 по местному времени.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, выборы в Индии традиционно проводятся в несколько этапов из-за большого числа избирателей, ограниченных возможностей задействовать сотрудников избирательных комиссий и машины для голосования, труднодоступности некоторых регионов. Первый день голосования прошел 19 апреля без значительных инцидентов. До 1 июня пройдет еще пять этапов.

В пятницу, как и 19 апреля, в голосовании смогут принять участие порядка 160 млн человек. Выборы проходят в 13 штатах и союзных территориях, решается судьба 88 мест в нижней палате парламента, где заседают 543 депутата. В ЦИК отмечают, что погода в пятницу в стране ожидается "в пределах нормальных показателей, поэтому избиратели смогут комфортно отдать свой голос". Тем не менее на избирательных участках будут приняты специальные меры против жары, поскольку в нескольких регионах температура, как ожидается, превысит 40 градусов по Цельсию.

Для передвижения сотрудников избирательных комиссий и правоохранительных органов будут задействованы 3 вертолета, 4 специальных железнодорожных состава, около 80 тыс. автомобилей. Голосование продлится до 18:00 (16:30 - бакинское).

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