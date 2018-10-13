Момент убийства Кашикчи записался на его Apple Watch

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Момент убийства и допрос пропавшего саудовского журналиста Джамаля Кашикчи записались на его Apple Watch. Как передает Report, об этом сообщает турецкая газета Sabah со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, перед входом в консульство Кашикчи оставил своей невесте iPhone и перевел часы Apple Watch в режим записи. Как отмечает газета, смартфон "синхронизировался с часами Apple Watch, которые оставались у него на руке". "В результате аудиозапись допроса, пыток и убийства журналиста была передана на iPhone и затем автоматически загружена на приложение Apple iCloud. Сообщается, что представители саудовской разведки заметили часы на руке журналиста и попытались стереть данные с них. Однако некоторые записи сохранились, и после их изучения выяснилось, что произошло убийство", — пишет газета.

Ранее Washington Post писала, что американская разведка посредством прослушки разговора представителей саудовских властей знала о планах по задержанию журналиста.

Отметим, что ранее посол Саудовской Аравии был вызван в МИД Турции по поводу пропажи арабского журналиста Д.Кашикчи в консульстве СА, от саудовского дипломата потребовали выдачи санкций Стамбулу на проведение обыска. Саудовская сторона разрешила турецким следователям провести осмотр помещений генконсульства королевства, которое посетил журналист.

Наряду с этим турецкие СМИ распространили кадры посещения саудовского корреспондента Washington Post генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.