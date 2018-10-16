Госсекретарь США обсудил с королем Саудовской Аравии дело Кашикчи

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Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Саудовскую Аравию, где встретился с королем Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом, сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

Помпео обсудил с саудовским монархом исчезновение и предполагаемое убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Кашикчи.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп обсудил с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом дело пропавшего журналиста Джамаля Кашикчи и направил с визитом в Эр-Рияд госсекретаря Майкла Помпео.

Отметим, что ранее посол Саудовской Аравии был вызван в МИД Турции по поводу пропажи арабского журналиста Д.Кашикчи. В консульстве СА от саудовского дипломата потребовали выдачи санкций Стамбулу на проведение обыска. Следственные группы Турции и Саудовской Аравии провели осмотр помещений генконсульства королевства, которое посетил журналист.

Ранее стало известно, что момент убийства и допрос пропавшего Джамаля Кашикчи записались на его Apple Watch.