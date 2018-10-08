Между Турцией и Саудовской Аравией нарастает конфликт из-за пропавшего без вести журналиста

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Посол Саудовской Аравии в Турции Валид бин-Абдулькерим аль-Хирейджи во второй раз был вызван в МИД Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, в МИД потребовали выдать санкции на проведение в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле обыска в связи с пропажей без вести арабского журналиста Джамала Кашикчи.

2 октября известный арабский журналист-оппозиционер, корреспондент газеты "Washington Post" Дж.Кашикчи вошел в генкосульство Саудовской Аравии в Стамбуле и больше не вернулся.

5 октября посол Саудовской Аравии в Анкаре был вызван в МИД Турции. Его попросили прояснить ситуацию с журналистом Дж.Кашикчи, таинственно пропавшим после посещения генкосульства.

Престолонаследник Саудовской Аравии, вице-премьер и министр обороны Мухаммед бин Салман бин Абдульазиз аль-Сауд заявил, что его стране нечего скрывать: "Нам скрывать нечего. При желании, пусть проводят обыск в консульстве".

Консул Мухаммад аль-Отаиби назвал убийство Дж.Кашикчи слухом.