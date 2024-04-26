Премьер Японии в мае посетит Францию, Парагвай и Бразилию

Премьер-министр Японии Фумио Кисида с 1 по 6 мая совершит визиты во Францию, Парагвай и Бразилию.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида с 1 по 6 мая совершит визиты во Францию, Парагвай и Бразилию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси.

"Премьер-министр Кисида с 1 по 6 мая посетит Францию, Парагвай и Бразилию. В этом году исполняется 60 лет с момента присоединения Японии к Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Во Франции премьер Кисида примет участие в министерском заседании ОЭСР. Кроме того, запланировано проведение встречи на высшем уровне с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в ходе которой будут обсуждаться двусторонние отношения и международные вопросы", - сказал он.

После этого Кисида отправится в Парагвай и Бразилию. Это будут его первые визиты в эти страны после того, как он стал премьер-министром в 2021 году. В Бразилии глава японского правительства намерен обсудить вопросы, связанные с сотрудничеством в рамках Группы двадцати.