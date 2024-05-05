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ОАЭ планирует вложить миллиарды долларов в проекты Бразилии по биотопливу

ОАЭ планирует вложить миллиарды долларов в проекты Бразилии по биотопливу Инвестиционное подразделение суверенного фонда Абу-Даби Mubadala Capital намерено вложить около $13,5 млрд в амбициозный бразильский проект по производству биотоплива в течение ближайшего десятилетия.
Другие страны
5 мая 2024 г. 18:26
ОАЭ планирует вложить миллиарды долларов в проекты Бразилии по биотопливу

Инвестиционное подразделение суверенного фонда Абу-Даби Mubadala Capital намерено вложить около $13,5 млрд в амбициозный бразильский проект по производству биотоплива в течение ближайшего десятилетия.

Как передает Report, об этом пишет Financial Times.

Главное направление инвестиций фонда Mubadala в сфере возобновляемой энергетики предусматривает строительство пяти "модулей" — биоперерабатывающих заводов, каждый из которых обойдется в $2,7 млрд. Первый должен начать работу к концу 2026 года.

"Все упирается в сырье, по сути, в сельское хозяйство. И Бразилия, пожалуй, лучшая в мире страна с точки зрения сельхозпрофицинности из-за климата и плодородных земель", — заявил глава бразильского офиса Mubadala Оскар Фальгрен.

Он назвал Бразилию "сельскохозяйственной столицей мира", подобно тому, как Абу-Даби является "нефтяной столицей". Инвестиционный проект, рассчитанный на 5-10 лет, будет финансироваться за счет акционерного капитала и заемных средств. В него также входит конвертация нефтеперерабатывающего завода, купленного в 2021 году у государственной Petrobras.

Кроме "зеленой" энергетики, Mubadala Capital ставит на другие отрасли в Бразилии, куда уже инвестировано $6 млрд — около четверти глобального портфеля фонда. В их числе — организатор Гран-при "Формулы-1" в Сан-Паулу, а также сеть ресторанов Burger King, где партнером выступает частная инвесткомпания Дональда Трампа-младшего Джаред Кушнер.

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