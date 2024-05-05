Число погибших в результате наводнений на юге Бразилии выросло до 66

Власти подтвердили, что число погибших в результате наводнений на юге Бразилии достигло 66.

Власти подтвердили, что число погибших в результате наводнений на юге Бразилии достигло 66.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал CNN Brasil со ссылкой на Службу гражданской защиты штата Риу-Гранди-ду-Сул, расположенного на юге страны на границе с Аргентиной и Уругваем.

Обстоятельства смерти еще шести человек, которые также могут быть связаны со стихией, уточняются.

Согласно отчету ведомства, общее число раненых в результате стихии увеличилось до 155. В штате по-прежнему числится пропавшим без вести 101 человек. От дождей и урагана пострадали более 707 тыс. жителей, стихией затронуты 332 муниципалитета, что соответствует более 66% всех городов Риу-Гранди-ду-Сул.

Во время пресс-конференции, состоявшейся в субботу, губернатор штата Эдуарду Лейте заявил, что понадобится "План Маршалла" для восстановления разрушенных территорий.

В Риу-Гранди-ду-Сул по-прежнему действует предупреждение о потенциальной опасности из-за сильного дождя, передает CNN Brasil. В Порту-Алегри и столичном регионе ситуация критическая, отмечает телеканал. В воскресенье утром уровень реки Гуайбы достиг 5,33 м, что, по сообщениям властей, является самым высоким уровнем, зафиксированным в истории.