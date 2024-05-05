Число жертв наводнений в Кении достигло 228

Число погибших в результате наводнений в Кении увеличилось до 228.

Число погибших в результате наводнений в Кении увеличилось до 228.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство внутренних дел страны.

Ранее сообщалось о 179 погибших. Наводнения затронули и сафари-парк Масаи Мара на западе Кении, где группы туристов оказались отрезаны в отелях от внешнего мира из-за разлива реки Телек. До этого сообщалось о прорыве дамбы в окрестностях населенного пункта Май Махиу в центральной части страны, где при оползне погибли 46 человек.

Как отмечается в заявлении министерства, ухудшение ситуации ожидается в низинах, прибрежных районах, могут также возникать оползни и сели на участках с крутыми склонами и оврагами. Наводнения, длящиеся месяц, стали причиной разрушения домов, дорог, мостов и внутреннего перемещения более 210 тыс. человек.

Дожди затронули и другие страны Восточной Африки. Так, в соседней Танзании из-за наводнений и оползней погибли 155 человек. Жертвы и значительные разрушения имеются в Уганде и Бурунди. Синоптики считают, что причиной ливней на востоке континента является климатическое явление Эль-Ниньо.