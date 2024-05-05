На переговорах по Газе в Каире достигнут значительный прогресс

Участники последнего раунда переговоров об установлении перемирия в секторе Газа, проходившего в Каире, достигли "серьезного прогресса".
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По сведениям его высокопоставленного источника, египетская делегация обсудила с представителями ХАМАС все необходимые детали, и в ближайшее время члены организации покинут Каир. Ожидается, что в ближайшие двое суток они вернутся в египетскую столицу и "предоставят окончательный ответ на предложение".
Других подробностей о ходе и итогах консультаций пока не приводится.
Ранее в воскресенье лидер ХАМАС Исмаил Хания заявил, что движение по-прежнему стремится к тому, чтобы достичь всеобъемлющего соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Финальная версия документа, считает Хания, должна будет "предусматривать прекращение израильской агрессии и заключение серьезной сделки об обмене пленными, а также гарантировать вывод войск противника из анклава".
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также заявлял, что его страна готова к временному перемирию с палестинским радикальным движением ХАМАС в обмен на освобождение заложников.