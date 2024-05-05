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Нетаньяху: Израиль готов к временному перемирию с ХАМАС в обмен на освобождение заложников

Нетаньяху: Израиль готов к временному перемирию с ХАМАС в обмен на освобождение заложников Израиль готов к временному перемирию с палестинским радикальным движением ХАМАС в обмен на освобождение заложников.
Другие страны
5 мая 2024 г. 18:05
Нетаньяху: Израиль готов к временному перемирию с ХАМАС в обмен на освобождение заложников

Израиль готов к временному перемирию с палестинским радикальным движением ХАМАС в обмен на освобождение заложников.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

При этом израильский политик отметил, что ЦАХАЛ не будет отказываться от полного уничтожения движения ХАМАС.

"Израиль был и по-прежнему готов заключить сделку о паузе в боевых действиях, чтобы освободить наших похищенных. Это то, что мы сделали, когда освободили 124 заложника и вернулись воевать. И это то, что мы готовы сделать сейчас. В последние несколько недель мы круглосуточно работали над заключением соглашения, которое вернет похищенных", — сказал Нетаньяху.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

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