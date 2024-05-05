Финляндия хочет построить завод по производству тротила из-за дефицита взрывчатки

Финляндия хочет срочно построить завод по производству тротила на фоне продолжающегося украинского конфликта и критического дефицита взрывчатых веществ.

Финляндия хочет срочно построить завод по производству тротила на фоне продолжающегося украинского конфликта и критического дефицита взрывчатых веществ.

Как передает Report , об этом сообщает общественный вещатель Yle.

"Нам необходимо значительно увеличить производство взрывчатых веществ. Поэтому мы должны серьезно рассмотреть роль отечественной промышленности в этом вопросе", - отметил министр обороны Антти Хяккянен.

Переговоры о создании завода велись с представителями бизнес-сообщества, инвесторами и участниками рынка оборонной промышленности.

"Участники рынка знают о потребности в таком производстве. В любом случае, государство будет играть ключевую роль в регулировании этого вопроса. Решения необходимо принимать сейчас, чтобы через год или два началось производство", - заявляет Хяккянен.

Министр подчеркивает, что речь идет о совместном проекте. Вопрос продвигается в тесном диалоге со странами Северной Европы и другими союзниками. Окончательное решение о том, где будет построен завод, еще не принято, уточняется в сообщении.