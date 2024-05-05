США впервые с начала конфликта прекратили поставки боеприпасов Израилю

Правительство США на прошлой неделе приостановило поставки военной помощи для Израиля.
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"Израильские официальные лица заявили, что поставка боеприпасов в Израиль была остановлена на прошлой неделе", — говорится в материале.
Это вызвало серьезную обеспокоенность внутри израильского правительства. Издание сообщает, что в Белом доме отказались комментировать ситуацию.
Издание особо подчеркивает, что США приостановили поставки вооружения для Израиля впервые с октября прошлого года, когда начался конфликт в секторе Газа.