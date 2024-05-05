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США впервые с начала конфликта прекратили поставки боеприпасов Израилю

США впервые с начала конфликта прекратили поставки боеприпасов Израилю Правительство США на прошлой неделе приостановило поставки военной помощи для Израиля.
Другие страны
5 мая 2024 г. 20:57
США впервые с начала конфликта прекратили поставки боеприпасов Израилю

Правительство США на прошлой неделе приостановило поставки военной помощи для Израиля.

Как передает Report, об этом сообщает американское издание Axios со ссылкой на двух израильских чиновников.

"Израильские официальные лица заявили, что поставка боеприпасов в Израиль была остановлена ​​на прошлой неделе", — говорится в материале.

Это вызвало серьезную обеспокоенность внутри израильского правительства. Издание сообщает, что в Белом доме отказались комментировать ситуацию.

Издание особо подчеркивает, что США приостановили поставки вооружения для Израиля впервые с октября прошлого года, когда начался конфликт в секторе Газа.

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Версия на азербайджанском языке KİV: ABŞ münaqişə başlayandan bəri ilk dəfə İsrailə sursat tədarükünü dayandırıb

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