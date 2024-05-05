ОАЭ доставили в сектор Газа 400 тонн гуманитарной помощи

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) доставили в сектор Газа 400 тонн продовольствия в качестве гуманитарной помощи жителям палестинского анклава.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) доставили в сектор Газа 400 тонн продовольствия в качестве гуманитарной помощи жителям палестинского анклава.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило информационное агентство WAM.

Отправка груза проходила в сотрудничестве с американской неправительственной организацией American Near East Refugee Aid. Доставленная партия гуманитарной помощи предназначена для жителей северной части сектора Газа и позволит обеспечить продовольствием порядка 120 тыс. человек.

Агентство отмечает, что с начала очередного витка эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа в 2023 году ОАЭ доставили в анклав более 31 тыс. тонн гуманитарной помощи, включая продовольствие и медикаменты. Кроме того, ОАЭ построили в секторе Газа пять автоматизированных пекарен и разместили шесть опреснительных установок.