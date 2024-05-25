Хуситы сообщили о планах освободить из плена более 100 йеменских военных

Мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" освободит в субботу более 100 военнопленных, принадлежащих к йеменским правительственным силам.

Мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" освободит в субботу более 100 военнопленных, принадлежащих к йеменским правительственным силам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава комитета "Ансар Аллах" по делам заключенных Абдель Кадер аль-Муртада.

"В субботу в рамках односторонней гуманитарной инициативы мы освободим более 100 заключенных [из числа военнослужащих] противника", - говорится в заявлении.

Последний раз хуситы освобождали йеменских военнослужащих в апреле 2023 года в рамках процесса обмена пленными.