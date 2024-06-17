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НАТО рассматривает приведение ядерного оружия альянса в состояние боеготовности

НАТО рассматривает приведение ядерного оружия альянса в состояние боеготовности Страны - члены НАТО начали консультации по вопросу необходимости приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности.
Другие страны
17 июня 2024 г. 04:06
НАТО рассматривает приведение ядерного оружия альянса в состояние боеготовности

Страны - члены НАТО начали консультации по вопросу необходимости приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности.

Как передает Report, об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью британской газете The Daily Telegraph.

"Я не буду вдаваться в оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в рабочем состоянии и как их хранить, но нам нужно проконсультироваться по этим вопросам. Это именно то, что мы делаем", - сказал он. По его словам, транспарентность в этом вопросе "помогает послать прямой сигнал" о том, что НАТО является "ядерным альянсом".

"Цель НАТО в том, чтобы в мире не было ядерного оружия, но пока оно существует, мы будем оставаться ядерным альянсом, поскольку мир, где Россия, Китай и Северная Корея обладают ядерным оружием, а НАТО - нет, - это опасный мир", - указал Столтенберг.

Он отметил, что особую озабоченность у него вызывает Китай, который вкладывает значительные средства в создание современных видов оружия и собирается увеличить количество своих ядерных боеголовок до 1 тыс. к 2030 году.

"Это значит, что в недалеком будущем НАТО может столкнуться с ранее невиданной ситуацией - двумя потенциальными ядерными противниками в лице Китая и России. Это приведет к последствиям", - считает генсек.

Столтенберг добавил, что США и их европейские союзники сейчас обновляют ядерные арсеналы.

"США модернизируют свои гравитационные бомбы для ядерных боеголовок, которые они разместили в Европе, а европейские союзники модернизируют самолеты, предназначенные для ядерной миссии НАТО", - сказал он.

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