В результате пожара в жилом доме в столице Вьетнама погибли четыре человека

По меньшей мере четыре человека, включая троих детей, погибли в результате пожара в многоэтажном доме в столице Вьетнама Ханое.
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Согласно информации, пожар возник на четвертом этаже шестиэтажного жилого здания. По вызову были немедленно привлечены подразделения пожарной охраны.
Главы Управления пожарной безопасности и городской полиции на месте происшествия руководили операцией по борьбе с огнем. Возгорание удалось локализовать и потушить спустя два часа. При разведке месте пожара спасатели обнаружили тела четырех человек, в том числе троих несовершеннолетних, старшему из которых было 11 лет.
В настоящее время профильные службы расследуют причины возгорания.