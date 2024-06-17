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В результате пожара в жилом доме в столице Вьетнама погибли четыре человека

В результате пожара в жилом доме в столице Вьетнама погибли четыре человека По меньшей мере четыре человека, включая троих детей, погибли в результате пожара в многоэтажном доме в столице Вьетнама Ханое.
Другие страны
17 июня 2024 г. 05:18
В результате пожара в жилом доме в столице Вьетнама погибли четыре человека

По меньшей мере четыре человека, включая троих детей, погибли в результате пожара в многоэтажном доме в столице Вьетнама Ханое.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

Согласно информации, пожар возник на четвертом этаже шестиэтажного жилого здания. По вызову были немедленно привлечены подразделения пожарной охраны.

Главы Управления пожарной безопасности и городской полиции на месте происшествия руководили операцией по борьбе с огнем. Возгорание удалось локализовать и потушить спустя два часа. При разведке месте пожара спасатели обнаружили тела четырех человек, в том числе троих несовершеннолетних, старшему из которых было 11 лет.

В настоящее время профильные службы расследуют причины возгорания.

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Версия на азербайджанском языке Vyetnamda yaşayış binasında yanğında 3-ü uşaq olmaqla 4 nəfər ölüb

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