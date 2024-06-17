SIPRI: Более 2 тыс. ядерных боеголовок были в состоянии высокой боевой готовности к началу года

К началу 2024 года 2,1 тыс. ядерных боеголовок по всему находились в состоянии высокой боевой готовности.

К началу 2024 года 2,1 тыс. ядерных боеголовок по всему находились в состоянии высокой боевой готовности.

Как передает Report со ссылкой на "РБК", об этом говорится в посвященной ядерным арсеналам части ежегодного исследования Стокгольмского международного института исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI).

Согласно документу, все ядерные страны в 2023 году расширили свои арсеналы, активнее всех это делали Китай и КНДР.

Отмечается, что ядерные страны все больше опираются на концепцию ядерного сдерживания, поэтому за последний год число разработок в этой сфере повсеместно выросло.

За последний год все девять ядерных держав — пять официальных (Британия, Китай, Россия, США, Франция) и четыре неофициальные (Израиль, Индия, КНДР, Пакистан) — развернули новые ядерные вооружения.

Общемировой запас — 12 121 ядерная боеголовка, из них в январе 2024 года 9 585 находились в резервах. По данным от января 2024 года, 3 904 боеголовки могли быть развернуты на ракетах и самолетах, что на 60 больше, чем в январе 2023 года.