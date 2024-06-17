О нас

SIPRI: Более 2 тыс. ядерных боеголовок были в состоянии высокой боевой готовности к началу года

SIPRI: Более 2 тыс. ядерных боеголовок были в состоянии высокой боевой готовности к началу года К началу 2024 года 2,1 тыс. ядерных боеголовок по всему находились в состоянии высокой боевой готовности.
Другие страны
17 июня 2024 г. 02:17
SIPRI: Более 2 тыс. ядерных боеголовок были в состоянии высокой боевой готовности к началу года

К началу 2024 года 2,1 тыс. ядерных боеголовок по всему находились в состоянии высокой боевой готовности.

Как передает Report со ссылкой на "РБК", об этом говорится в посвященной ядерным арсеналам части ежегодного исследования Стокгольмского международного института исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI).

Согласно документу, все ядерные страны в 2023 году расширили свои арсеналы, активнее всех это делали Китай и КНДР.

Отмечается, что ядерные страны все больше опираются на концепцию ядерного сдерживания, поэтому за последний год число разработок в этой сфере повсеместно выросло.

За последний год все девять ядерных держав — пять официальных (Британия, Китай, Россия, США, Франция) и четыре неофициальные (Израиль, Индия, КНДР, Пакистан) — развернули новые ядерные вооружения.

Общемировой запас — 12 121 ядерная боеголовка, из них в январе 2024 года 9 585 находились в резервах. По данным от января 2024 года, 3 904 боеголовки могли быть развернуты на ракетах и самолетах, что на 60 больше, чем в январе 2023 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В горах Северной Осетии потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России
В горах Северной Осетии потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России
11 июня 2024 г. 08:07
Турция рассчитывает на скорейшее выполнение резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе
Турция рассчитывает на скорейшее выполнение резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе
11 июня 2024 г. 01:01
Путин назвал число российских военнослужащих, воюющих в Украине
Путин назвал число российских военнослужащих, воюющих в Украине
14 июня 2024 г. 21:19
Вице-президент Турции анонсировал двукратное снижение инфляции к концу года
Вице-президент Турции анонсировал двукратное снижение инфляции к концу года
11 июня 2024 г. 00:04
Лидеры G7 призвали Иран не передавать баллистические ракеты России
Лидеры G7 призвали Иран не передавать баллистические ракеты России
14 июня 2024 г. 20:39
Фидан обсудил с главами СВР и Совбеза РФ азербайджано-армянскую нормализацию
Фидан обсудил с главами СВР и Совбеза РФ азербайджано-армянскую нормализацию
10 июня 2024 г. 22:34
Парламент Армении рассмотрит отставку правительства 17 июня
Парламент Армении рассмотрит отставку правительства 17 июня
10 июня 2024 г. 20:49
Эрдоган: Мы ожидаем от G7 более справедливого, всеобъемлющего и реалистичного подхода
ФотоЭрдоган: Мы ожидаем от G7 более справедливого, всеобъемлющего и реалистичного подхода
14 июня 2024 г. 20:24
Лидер армянской оппозиции призвал сторонников собраться у парламента 12 июня
Лидер армянской оппозиции призвал сторонников собраться у парламента 12 июня
10 июня 2024 г. 20:31
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье
15 июня 2024 г. 12:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi