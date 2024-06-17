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Нигер увеличит армию до 100 тыс. для охраны месторождений урана и нефти

Нигер увеличит армию до 100 тыс. для охраны месторождений урана и нефти Власти Нигера объявили о намерении увеличить численность вооруженных сил на 10 тыс. до 100 тыс. человек для защиты месторождений урана и нефти.
Другие страны
17 июня 2024 г. 00:18
Нигер увеличит армию до 100 тыс. для охраны месторождений урана и нефти

Власти Нигера объявили о намерении увеличить численность вооруженных сил на 10 тыс. до 100 тыс. человек для защиты месторождений урана и нефти.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Ecofin.

Численность армии намечено поднять к 2030 году.

Необходимость в этом объясняется активными вылазками террористов, которые уже несколько десятилетий угрожают добыче полезных ископаемых, отмечает агентство.

Охране подлежат также другие стратегически важные объекты, в том числе нефтепровод Нигер - Бенин, благодаря которому нигерская нефть поступает на экспорт.

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