Нигер увеличит армию до 100 тыс. для охраны месторождений урана и нефти

Власти Нигера объявили о намерении увеличить численность вооруженных сил на 10 тыс. до 100 тыс. человек для защиты месторождений урана и нефти.

Власти Нигера объявили о намерении увеличить численность вооруженных сил на 10 тыс. до 100 тыс. человек для защиты месторождений урана и нефти.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Ecofin.

Численность армии намечено поднять к 2030 году.

Необходимость в этом объясняется активными вылазками террористов, которые уже несколько десятилетий угрожают добыче полезных ископаемых, отмечает агентство.

Охране подлежат также другие стратегически важные объекты, в том числе нефтепровод Нигер - Бенин, благодаря которому нигерская нефть поступает на экспорт.