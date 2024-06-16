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Названы сроки проведения очередного мирного саммита по Украине

Названы сроки проведения очередного мирного саммита по Украине Министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что следующий мирный саммит по Украине может быть организован до ноябрьских выборов президента США.
Другие страны
16 июня 2024 г. 21:55
Названы сроки проведения очередного мирного саммита по Украине

Министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что следующий мирный саммит по Украине может быть организован до ноябрьских выборов президента США.

Как передает Report, об этом пишет The Guardian.

"В продолжение переговоров, прошедших в эти выходные в Швейцарии, следующий саммит, целью которого будет проложить путь к миру в Украине, может стать возможным до президентских выборов в США в ноябре", - приводит издание слова швейцарского министра.

Отметим, что 15-16 июня в Швейцарии прошел первый мирный саммит по Украине. В нем приняли участие представители свыше 100 стран и международных организаций. Большинство участников приняли по итогам саммита коммюнике.

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