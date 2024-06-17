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В Великобритании сообщили о дефиците лекарств в аптеках

В Великобритании сообщили о дефиците лекарств в аптеках Почти половина населения Великобритании сталкивалась с трудностями в получении необходимых лекарственных препаратов из-за их дефицита в стране.
Другие страны
17 июня 2024 г. 06:35
В Великобритании сообщили о дефиците лекарств в аптеках

Почти половина населения Великобритании сталкивалась с трудностями в получении необходимых лекарственных препаратов из-за их дефицита в стране.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на результаты опроса, проведенного компанией Opinium.

Согласно информации, 49% опрошенных заявили, что у них были проблемы с выдачей рецептов в течение последних двух лет — периода, в течение которого проблемы с поставками резко возросли.

Опрос также показал, что каждый 12-й человек, что примерно равно 8%, остался вообще без нужных ему лекарств, потому что препарат оказалось невозможно найти ни в одной из аптек. 31% обнаружил, что в ближайшей к дому и наиболее удобной для них аптеке нет нужного им лекарства. Как выяснилось, около 23% аптек не обладают достаточным количеством лекарств.

Среди причин такой ситуации самым популярным вариантом оказался выход Великобритании из состава Евросоюза. Также упоминались инфляция и напряженная обстановка в мире.

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Версия на азербайджанском языке Sorğu: Böyük Britaniyada apteklər dərman çatışmazlığı ilə üzləşir

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