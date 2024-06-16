Хуситы заявили об атаке на эсминец США в акватории Красного моря

Йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" нанесли удары по американскому эсминцу и двум коммерческим судам - Captain Paris и Happy Condor.

Йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" нанесли удары по американскому эсминцу и двум коммерческим судам - Captain Paris и Happy Condor.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил военный представитель радикальной организации Яхья Сариа в эфире принадлежащего ей телеканала Al Masirah.

По его словам, эсминец был атакован баллистическими ракетами в акватории Красного моря. Нефтяной танкер Captain Paris хуситы атаковали противокорабельными ракетами также в Красном море, танкер для перевозки сжиженного нефтяного газа Happy Condor подвергся ударам беспилотников в Аравийском море, утверждает Сариа.

Он подчеркнул, что нападение на коммерческие суда обусловлено "нарушением запрета на проход в порты оккупированной Палестины". "Все три операции успешно достигли своих целей", - добавил представитель мятежников.