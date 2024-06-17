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Мбаппе: Экстремисты находятся на пороге власти во Франции

Мбаппе: Экстремисты находятся на пороге власти во Франции Лидер сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе, оценивая политическую ситуацию в своей стране, отметил, что "экстремисты находятся на пороге власти", и подчеркнул, что не хочет представлять страну, которая не разделяет универсальных ценностей".
Другие страны
17 июня 2024 г. 04:49
Мбаппе: Экстремисты находятся на пороге власти во Франции

Лидер сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе, оценивая политическую ситуацию в своей стране, отметил, что "экстремисты находятся на пороге власти", и подчеркнул, что не хочет представлять страну, которая не разделяет универсальных ценностей".

Как передает Report со ссылкой на RMC Sport, об этом 25-летний спортсмен заявил на пресс-конференции накануне матча Австрия-Франция, который пройдет 17 июня, комментируя предстоящие досрочные выборы в своей стране.

"Я думаю, что это решающий момент в истории нашей страны, беспрецедентная ситуация. Евро очень важен в нашей карьере, но мы в первую очередь граждане, и я не думаю, что мы можем быть оторваны от окружающего мира. Сегодня мы все видим, что экстремисты очень близки к победе, и у нас есть возможность выбрать будущее нашей страны. Вот почему я призываю всех молодых людей выйти и проголосовать...", - сказал Мбаппе.

Он подчеркнул, что Франция должна отождествлять себя с "ценностями разнообразия и терпимости".

Заявление было сделано на фоне прошедших по всему ЕС выборов в Европарламент. Напомним, что во Франции они завершились крупным поражением партии президента Эмманюэеля Макрона — "Возрождение" набрало всего 14,6 процента голосов избирателей, тогда как партия Марин Ле Пен, "Национальное объединение", — свыше 30 процентов. Последняя считается крайне правой партией — вероятно, именно ее Мбаппе обозначил экстремистской.

В тот же день, как стали известны результаты голосования, президент Франции распустил Национальное собрание и заявил о перевыборах — они состоятся 30 июня (первый тур) и 7 июля (второй тур). Именно эти выборы призвал посетить Мбаппе.

Форвард — не первый футболист сборной Франции, высказавшийся о политике. Ранее более конкретное заявление сделал нападающий Маркус Тюрам, сын известного Лилиама Тюрама: "Я думаю, что ситуация печальная, очень серьезная. Я узнал о победе "Национального объединения" после матча против Канады. Мы в раздевалке все были немного шокированы. Мы должны сказать всем идти голосовать, бороться ежедневно, чтобы "Национальное объединение" не победило".

Мбаппе позднее заявил, что поддерживает Тюрама: "Я разделяю те же ценности, что и Маркус, я с ним. Не считаю, что он зашел слишком далеко. Он высказал свое мнение, и я с ним согласен".

Примечательно, что только 15 июня Федерация футбола Франции выпустила пресс-релиз, в котором призвала не использовать команду для давления на избирателей: "Мы твердо привержены свободе выражения мнений и поддерживаем призыв идти и голосовать, что является демократическим требованием. Мы также хотим, чтобы все понимали и уважали наш нейтралитет как организации, а также нейтралитет национальной команды, за которую мы отвечаем. Любые формы давления или политического использования сборной Франции должны быть исключены".

Однако Тюрам и Мбаппе, как выразились в RMC Sport, "выбросили эту рекомендацию в мусорное ведро".

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Версия на азербайджанском языке Mbappe: Fransada ifratçılar iqtidarın astanasındadır

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