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Польша, страны Балтии, Финляндия и Норвегия создадут "стену дронов"

Польша, страны Балтии, Финляндия и Норвегия создадут "стену дронов" Польша, Финляндия, Норвегия и страны Балтии договорились создать "стену дронов" для защиты границ с помощью беспилотных летательных аппаратов.
Другие страны
25 мая 2024 г. 11:42
Польша, страны Балтии, Финляндия и Норвегия создадут стену дронов

Польша, Финляндия, Норвегия и страны Балтии договорились создать "стену дронов" для защиты границ с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила глава МВД Литвы Агне Билотайте.

"Это совершенно новая вещь - стена дронов, простирающаяся от Норвегии до Польши. Цель состоит в том, чтобы использовать дроны и другие технологии для защиты наших границ от провокаций со стороны недружественных стран и для предотвращения контрабанды", - сказала она.

Чтобы создать такую "стену дронов", страны будут использовать БПЛА для наблюдения за своей приграничной территорией, а также системы борьбы с беспилотниками.

По словам Билотайте, Литва уже планирует усилить охрану своей границы с помощью БПЛА. По ее словам, погранслужба Литвы недавно создала подразделение беспилотников и приобретает дополнительные дроны и системы борьбы с ними.

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