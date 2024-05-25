Польша, страны Балтии, Финляндия и Норвегия создадут "стену дронов"

Польша, Финляндия, Норвегия и страны Балтии договорились создать "стену дронов" для защиты границ с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Польша, Финляндия, Норвегия и страны Балтии договорились создать "стену дронов" для защиты границ с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила глава МВД Литвы Агне Билотайте.

"Это совершенно новая вещь - стена дронов, простирающаяся от Норвегии до Польши. Цель состоит в том, чтобы использовать дроны и другие технологии для защиты наших границ от провокаций со стороны недружественных стран и для предотвращения контрабанды", - сказала она.

Чтобы создать такую "стену дронов", страны будут использовать БПЛА для наблюдения за своей приграничной территорией, а также системы борьбы с беспилотниками.

По словам Билотайте, Литва уже планирует усилить охрану своей границы с помощью БПЛА. По ее словам, погранслужба Литвы недавно создала подразделение беспилотников и приобретает дополнительные дроны и системы борьбы с ними.