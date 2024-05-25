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СМИ: В Аргентине ограничили поставки газа предприятиям из-за холодов

СМИ: В Аргентине ограничили поставки газа предприятиям из-за холодов Аргентинские предприятия получают уведомления о приостановке поставок газа по решению правительства из-за холодной погоды в нескольких регионах страны.
Другие страны
25 мая 2024 г. 08:56
СМИ: В Аргентине ограничили поставки газа предприятиям из-за холодов

Аргентинские предприятия получают уведомления о приостановке поставок газа по решению правительства из-за холодной погоды в нескольких регионах страны.

Как передает Report, об этом сообщила газета Clarin.

По ее данным, уведомления получили, в частности, текстильные предприятия и производители продукции из пластика. Приостановки поставок призваны предотвратить массовые отключения из-за повышенного спроса.

Правительство Аргентины подтвердило, что принимает "необходимые меры для обеспечения газом приоритетных пользователей домохозяйства в связи с ожидаемыми низкими температурами, которые более свойственны зимнему периоду" (в Аргентине календарная зима начинается 21 июня). Власти сообщили, что временно будут приостановлены поставки газа на автозаправки. Как отметили в правительстве, необходимость этих мер вызвана "уязвимостью газовой системы", вызванной недостатком финансирования, сокращением поставок газа из Боливии и "исключительно высоким спросом" со стороны домохозяйств.

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