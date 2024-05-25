Италия намерена возобновить финансирование БАПОР

Италия включила Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в число получателей оказываемой Палестине финансовой помощи.

Италия включила Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в число получателей оказываемой Палестине финансовой помощи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни.

"Правительство утвердило новую финансовую помощь палестинскому населению на общую сумму 35 млн евро дополнительно к уже выделенным. Из них 5 млн предназначены для БАПОР", - сказал он.

Финансирование организации со стороны Рима было приостановлено в начале года на фоне обвинения нескольких сотрудников БАПОР в связях с движением ХАМАС. Помимо Италии, на такой шаг пошли еще несколько стран.