Столтенберг: НАТО не собирается брать Украину под свою противовоздушную защиту

НАТО продолжит поддерживать Украину, но не собирается использовать свою систему противовоздушной обороны для непосредственной помощи ВСУ или отправлять в Украину войска.

НАТО продолжит поддерживать Украину, но не собирается использовать свою систему противовоздушной обороны для непосредственной помощи ВСУ или отправлять в Украину войска.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил Генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы увеличиваем нашу поддержку Украины, но не имеем планов отправлять войска в Украину или брать Украину под натовский "защитный зонтик". НАТО не станет стороной конфликта", - сказал он.

По словам Столтенберга, НАТО "готовится играть куда большую роль для Украины при координации поддержки безопасности и обучении. Это требует "долгосрочных финансовых обязательств", добавил он.