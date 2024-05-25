О нас

Столтенберг: НАТО не собирается брать Украину под свою противовоздушную защиту

Столтенберг: НАТО не собирается брать Украину под свою противовоздушную защиту НАТО продолжит поддерживать Украину, но не собирается использовать свою систему противовоздушной обороны для непосредственной помощи ВСУ или отправлять в Украину войска.
Другие страны
25 мая 2024 г. 12:38
Столтенберг: НАТО не собирается брать Украину под свою противовоздушную защиту

НАТО продолжит поддерживать Украину, но не собирается использовать свою систему противовоздушной обороны для непосредственной помощи ВСУ или отправлять в Украину войска.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил Генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы увеличиваем нашу поддержку Украины, но не имеем планов отправлять войска в Украину или брать Украину под натовский "защитный зонтик". НАТО не станет стороной конфликта", - сказал он.

По словам Столтенберга, НАТО "готовится играть куда большую роль для Украины при координации поддержки безопасности и обучении. Это требует "долгосрочных финансовых обязательств", добавил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Италия намерена расширить экспорт аграрной техники в Азербайджан
Италия намерена расширить экспорт аграрной техники в Азербайджан
24 мая 2024 г. 20:46
Азербайджан заинтересован в участии нидерландских компаний в модернизации местных теплиц
Азербайджан заинтересован в участии нидерландских компаний в модернизации местных теплиц
24 мая 2024 г. 17:45
Милли Меджлис обсудит изменения в бюджете ГФСЗ на этот год
Милли Меджлис обсудит изменения в бюджете ГФСЗ на этот год
23 мая 2024 г. 13:19
В Милли Меджлис поступил законопроект о внесении изменений в закон О государственном бюджете на 2024 год
В Милли Меджлис поступил законопроект о внесении изменений в закон "О государственном бюджете на 2024 год"
23 мая 2024 г. 12:55
Латвия готова поделиться с Азербайджаном опытом ЕС по консолидации земель
Латвия готова поделиться с Азербайджаном опытом ЕС по консолидации земель
22 мая 2024 г. 17:18
Посол: Венгрия придает большое значение зеленому коридору Азербайджан-ЕС
Посол: Венгрия придает большое значение зеленому коридору Азербайджан-ЕС
22 мая 2024 г. 12:37
Завтра состоится итоговое заседание Комиссии по вопросам помилования 
Завтра состоится итоговое заседание Комиссии по вопросам помилования 
21 мая 2024 г. 18:20
Назначен новый руководитель аппарата Министерства оборонной промышленности
Назначен новый руководитель аппарата Министерства оборонной промышленности
21 мая 2024 г. 14:38
Комиссия по вопросам помилования завершает свою работу, к представлению готовятся документы
Комиссия по вопросам помилования завершает свою работу, к представлению готовятся документы
18 мая 2024 г. 13:49
Ное Ван Хулст: Мир должен больше уделять внимания нефтегазовым странам
Ное Ван Хулст: Мир должен больше уделять внимания нефтегазовым странам
17 мая 2024 г. 16:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi