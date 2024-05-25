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Представитель Бундестага: ЕС нужен многомиллиардный фонд для финансирования оборонных проектов

Представитель Бундестага: ЕС нужен многомиллиардный фонд для финансирования оборонных проектов Европейский союз нуждается в многомиллиардном фонде для финансирования оборонных проектов.
Другие страны
25 мая 2024 г. 12:11
Представитель Бундестага: ЕС нужен многомиллиардный фонд для финансирования оборонных проектов

Европейский союз нуждается в многомиллиардном фонде для финансирования оборонных проектов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава комитета Бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер (партия "Зеленых").

"Во времена, когда европейская безопасность находится под серьезной угрозой, необходимы общеевропейские решения. Я бы предложил создать европейский оборонный фонд объемом около 500 млрд евро", - заявил политик.

По его словам, эти средства можно было также использовать для укрепления европейской инфраструктуры: "Качественные дороги, мосты и железнодорожные пути важны не только для путешествий и экономики. Они являются основой нашей обороноспособности".

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