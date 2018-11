Трамп обсудил с королем Саудовской Аравии дело Кашикчи

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп обсудил с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом дело пропавшего журналиста Джамаля Кашикчи и направляет с визитом в Эр-Рияд госсекретаря Майкла Помпео для прояснения ситуации.

Как сообщает Report, об этом Д.Трамп написал на своей странице в Twitter.

"Только что говорил с королем Саудовской Аравии, который отрицает, что ему известно что-либо из того, что могло произойти "с нашим саудовским гражданином". Он сказал, что они тесно сотрудничают с Турцией, чтобы найти ответы. Я немедленно отправляю госсекретаря встретиться с королем!" , - написал Трамп.

