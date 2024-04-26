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Politico: США готовят контракты на поставку оружия для ВСУ на $6 млрд

Politico: США готовят контракты на поставку оружия для ВСУ на $6 млрд США завершают подготовку одного из крупнейших на сегодня пакетов военной помощи для Украины и готовятся подписать контракты на поставку оружия и оборудования для Вооруженных сил Украины на сумму до 6 миллиардов долларов.
Другие страны
26 апреля 2024 г. 03:16
Politico: США готовят контракты на поставку оружия для ВСУ на $6 млрд

США завершают подготовку одного из крупнейших на сегодня пакетов военной помощи для Украины и готовятся подписать контракты на поставку оружия и оборудования для Вооруженных сил Украины на сумму до 6 миллиардов долларов.

Как передает Report, об этом сообщает Politico со ссылкой на двух американских чиновников

Пакет помощи, который может быть окончательно сформирован и объявлен уже в пятницу, станет частью из помощи Украине в 61 миллиард долларов.

По словам одного из чиновников и лица, знакомого с планами, в него войдут средства ПВО Patriot, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, оружие для борьбы с беспилотниками и ракеты класса "воздух-воздух", которые будут установлены на истребителях.

Оборудование, скорее всего, не прибудет в Украину в течение нескольких лет, поскольку деньги выделяются в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, которая заключает контракты с американскими оборонными компаниями на создание нового оборудования для Украины, а не на закупку из имеющихся в США запасов.

Ожидается, что министр обороны Ллойд Остин объявит о новой помощи во время виртуальной встречи в пятницу, где будут более 50 стран, которые входят в состав Контактной группы по вопросам обороны Украины.

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Версия на азербайджанском языке Politico: ABŞ Ukrayna ordusuna silah tədarükü üçün 6 milyard dollarlıq müqavilələr hazırlayır

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