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Таджикистан с 1 мая вводит безвизовый режим для граждан 25 стран

Таджикистан с 1 мая вводит безвизовый режим для граждан 25 стран Министерство иностранных дел Таджикистана опубликовало список 25 стран, для граждан которых введен односторонний безвизовый режим.
Туризм
1 мая 2024 г. 10:59
Таджикистан с 1 мая вводит безвизовый режим для граждан 25 стран

Министерство иностранных дел Таджикистана опубликовало список 25 стран, для граждан которых введен односторонний безвизовый режим.

Как передает Report, об этом сообщают таджикские СМИ.

При этом срок пребывания ограничен до 30 дней.

Соответствующее постановление правительства республики вступит в силу с 1 мая 2024 года. В список входят такие страны, как Бразилия, Болгария, Ватикан, Сербия, Румыния, Ирландия, Черногория и т.д.

Кроме того, утвержден список из 16 государств (Албания, Алжир, Китай, Тунис, Вьетнам, Марокко, Северная Македония и другие) граждане которых в возрасте старше 55 лет теперь могут воспользоваться односторонним безвизовым режимом для въезда в Таджикистан. Уточняется, что этот режим позволяет пребывать в стране до двух недель и выезжать из нее без визы.

Согласно новому постановлению, граждане еще 14 стран могут получать визы в Таджикистан в упрощенном порядке. В этом списке числятся Ирак, Палестина, Сирия и ряд африканских стран.

Граждане включенных в список стран, въезжающие в Таджикистан на срок более 14 или 30 дней с целью работы, учебы, постоянного проживания или для иных нетуристических целей, должны заранее оформить соответствующую визу.

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Версия на английском языке Tajikistan abolishes visa for citizens of 25 countries

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