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В Турции подняли потолок цен на билеты внутренних авиарейсов

В Турции подняли потолок цен на билеты внутренних авиарейсов Власти Турции изменили максимальный уровень цен на билеты внутренних авиарейсов, подняв его до 3250 лир (100 долларов США) в одну сторону.
Туризм
1 мая 2024 г. 09:44
В Турции подняли потолок цен на билеты внутренних авиарейсов

Власти Турции изменили максимальный уровень цен на билеты внутренних авиарейсов, подняв его до 3250 лир (100 долларов США) в одну сторону.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в последний раз потолок цен на билеты внутренних авиарейсов обновлялся в августе 2023 года. Тогда руководство республики распорядилось, чтобы стоимость таких билетов не превышала 2500 лир (около 92,5 доллара США по курсу на тот момент) в одну сторону.

"Генеральный департамент гражданской авиации установил новый потолок цен на авиаперелеты по стране в одну сторону — 3250 лир", — говорится в материале.

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines уже скорректировала свои тарифы в соответствии с требованиями властей. В частности, билет на самолет из Стамбула в Анталью теперь стоит минимум 2500 лир. При этом у пассажира есть возможность пронести на борт ручную кладь и сдать багаж весом до 15 килограммов.

Аналогичным образом поступила авиакомпания Pegasus. Ее билеты на внутренние авиарейсы в Анталью также стоят не менее 2500 лир.

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