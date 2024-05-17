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Азербайджан принимает участие в ежегодном саммите PATA

Азербайджан принимает участие в ежегодном саммите PATA Азербайджан представлен на ежегодном саммите Азиатско-Тихоокеанской туристической ассоциации (PATA), который проходит в китайском Макао.
Туризм
17 мая 2024 г. 11:53
Азербайджан принимает участие в ежегодном саммите PATA

Азербайджан представлен на ежегодном саммите Азиатско-Тихоокеанской туристической ассоциации (PATA), который проходит в китайском Макао.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по туризму.

На мероприятии страну представляют генеральный исполнительный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид и заведующий отделом туристической политики и стратегии агентства Мухаммед Мурадов.

В ходе панельной дискуссии "Диалог лидеров: Путешествие, ориентированное на будущее и политики туризма" Зенгстшмид отметил, что Азербайджан осуществил успешные проекты по развитию устойчивого туризма.

Мурадов принял участие в обсуждениях на тему адаптации туристического образования к потребностям бизнеса и содействию сотрудничеству между университетами и бизнесом в регионе PATA.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan PATA-nın sammitində təmsil olunur

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