Представители СМИ посетили недавно открывшийся отель “Ağalı” в Зангилане

Группа представителей СМИ посетила отель “Ağalı” в селе Агалы Зангиланского района, который президент Ильхам Алиев открыл 18 мая.

Группа представителей СМИ посетила отель “Ağalı” в селе Агалы Зангиланского района, который президент Ильхам Алиев открыл 18 мая.

Как сообщает сотрудник Report из Зангилана, здание отеля состоит из трех этажей.

Отмечается, что отель Ağalı расположен в 20 километрах от центра Зангилана, на берегу искусственного озера, образованного с использованием вод реки Хакари.

На первом этаже трехэтажного здания отеля расположены фойе и комфортабельная зона ожидания. В правой и левой частях фойе будут функционировать рестораны. В правом крыле первого этажа находятся конференц-зал на 60 человек, а также зал заседаний на 20 человек для проведения деловых встреч. В левом крыле расположен конференц-зал для встречи особых гостей и ресторан на 76 человек.

Второй и третий этажи отеля состоят из однотипных номеров. На каждом этаже имеется по 39 номеров. Также на каждом этаже отеля есть номера для гостей с ограниченными физическими возможностями. В подвальной части отеля Ağalı создан фитнес-центр.

Отметим, что 18 мая президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии отеля “Ağalı” в селе Агалы Зангиланского района.