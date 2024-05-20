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Представители СМИ посетили недавно открывшийся отель “Ağalı” в Зангилане

Представители СМИ посетили недавно открывшийся отель “Ağalı” в Зангилане Группа представителей СМИ посетила отель “Ağalı” в селе Агалы Зангиланского района, который президент Ильхам Алиев открыл 18 мая.
Туризм
20 мая 2024 г. 19:20
Представители СМИ посетили недавно открывшийся отель “Ağalı” в Зангилане

Группа представителей СМИ посетила отель “Ağalı” в селе Агалы Зангиланского района, который президент Ильхам Алиев открыл 18 мая.

Как сообщает сотрудник Report из Зангилана, здание отеля состоит из трех этажей.

Отмечается, что отель Ağalı расположен в 20 километрах от центра Зангилана, на берегу искусственного озера, образованного с использованием вод реки Хакари.

На первом этаже трехэтажного здания отеля расположены фойе и комфортабельная зона ожидания. В правой и левой частях фойе будут функционировать рестораны. В правом крыле первого этажа находятся конференц-зал на 60 человек, а также зал заседаний на 20 человек для проведения деловых встреч. В левом крыле расположен конференц-зал для встречи особых гостей и ресторан на 76 человек.

Второй и третий этажи отеля состоят из однотипных номеров. На каждом этаже имеется по 39 номеров. Также на каждом этаже отеля есть номера для гостей с ограниченными физическими возможностями. В подвальной части отеля Ağalı создан фитнес-центр.

Отметим, что 18 мая президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии отеля “Ağalı” в селе Агалы Зангиланского района.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBir qrup media nümayəndəsi Zəngilanda yeni açılan “Ağalı” hoteldə olublar

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